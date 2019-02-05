Мать, отказавшаяся воспитывать четверых детей, предстанет перед судом в Омске

05.02.19 08:06

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы в Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины, бросившей детей, из за-чего, оставшись в пустой квартире одна, из окна выпала младшая дочь, сообщает СУ СКР по Омской области.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

Следствие установило, что 19 ноября женщина оставила в съемной квартире младшую дочь 1,8 лет, в результате чего девочка забралась на подоконник и выпала из окна, получив переохлаждение и травмы. Сама мать уехала в Санкт-Петербург со своим знакомым-дальнобойщиком. Трое других ее детей в этот момент - четырех, шести и трех лет - находились на лечении в противотуберкулезном санатории.

"При осмотре квартиры, входная дверь которой оказалась открыта, следователями найдена записка, из текста которой следовало, что мать девочки не хочет больше содержать и растить детей", - говорится в сообщении.

Находясь в Подмосковье, женщина узнала о несчастном случае с дочерью и пришла в полицию с повинной. Полицейским она объяснила, что на такое шаг ее толкнуло тяжелое материальное положение.

"Оставив дочь одну, она предполагала, что вскоре должна прийти хозяйка квартиры, и не думала о том, что с девочкой может что-нибудь случиться. Сейчас состояние здоровья девочки, как и других детей, вне опасности, дети находятся в детских домах", - отмечается в релизе.