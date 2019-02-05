Предприятия ЖКХ Свердловской области переведены на усиленный режим работы из-за морозов

05.02.19 08:36

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Предприятия энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области перешли на усиленный режим работы в связи с аномально низкой температурой, сообщает департамент информполитики губернатора региона.

Как сообщил первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, слова которого приводятся в сообщении, усиленный режим работы предприятия подразумевает полную готовность к устранению возможных ЧС аварийно-восстановительных бригад, техники и материально-технических ресурсов.

"Во всех компаниях и на уровне штаба установлено круглосуточное дежурство ответственных лиц, ведется мониторинг состояния инфраструктуры. На случай нештатных ситуаций отработаны все схемы информирования и межведомственного взаимодействия", - отметил И.Чикризов.

Для оперативного предотвращения и устранения последствий возможных технологических нарушений в системах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения во всех муниципалитетах области организованы "горячие линии". Список телефонов, по которым жители могут сообщить о своих коммунальных проблемах, опубликован на официальном сайте регионального министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

И.Чикризов напомнил, что самим жителям Свердловской области в период понижения температур необходимо проявлять бдительность и быть предельно осторожными при использовании обогревательных приборов и оборудования, строго соблюдать регламентированные для них правила эксплуатации.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на территории Свердловской области в ночь на вторник температура воздуха опускалась до минус 37 градусов, а в горах и низинах до минус 41. Днем 5 февраля в регионе ожидается до минус 32 градусов.