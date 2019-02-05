Карантин по ОРВИ и гриппу продлен в двух городах Тюменской области

05.02.19 08:44

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 февраля. Interfax-Russia.ru - В школах Заводоуковского городского округа и Ялуторовска (Тюменская область) продлили карантин из-за ОРВИ и гриппа, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" во вторник в городских администрациях.

Так, в Заводоуковском городском округе карантин продлен до 11 февраля.

В Ялуторовске во вторник открылась только одна школа, другие образовательные учреждения города будут на карантине до 7 февраля.

Между тем, школьники Тобольска после недельных каникул из-за ОРВИ и гриппа 5 февраля приступили к занятиям.

Ранее сообщалось, что в школах Тюмени с 23 января были временно отменены занятия, а на минувшей неделе карантин был объявлен в школах Ишима, Тобольска, Ялуторовска и Заводоуковского городского округа.

4 февраля карантин в школах Тюмени и Ишима отменили.