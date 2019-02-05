ВКС России получили стратегический ракетоносец Ту-160

05.02.19 09:34

© РИА Новости. Максим Туманов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Туполев" передало в эксплуатацию дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России очередной самолет Ту-160, сообщает пресс-служба компании.

"ПАО "Туполев, входящее в состав Объединенной авиастроительной корпорации, объявляет о передаче в эксплуатацию дальней авиации ВКС России очередного ракетоносца Ту-160 после капитального ремонта с модернизацией", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что стратегический ракетоносец Ту-160 прошел капремонт с модернизацией на Казанском авиазаводе (КАЗ им. С.П.Горбунова - филиал ПАО "Туполев"). В конце декабря 2018 года на летно-испытательной станции КАЗ самолет успешно завершил программу наземных и летных испытаний и 25 января 2019 года осуществил перелет к месту базирования.

"В рамках программы модернизации авиационных комплексов дальней и стратегической авиации "Туполев" решает задачи по повышению эффективности применения самолетов и продлению сроков их эксплуатации", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в настоящее время на плановой основе осуществляются капитальный ремонт и модернизация стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, что позволяет существенно продлить срок их службы.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов ранее заявлял, что в рамках модернизации Ту-160 и Ту-95МС "на них устанавливаются более мощные двигатели, бортовое радиоэлектронное оборудование переводится на отечественную элементную базу, расширяется спектр применяемых средств поражения".

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов сообщал, что ведётся модернизация самолётов Ту-160 и Ту-95МС под применение новых крылатых ракет большой дальности.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 являются воздушным компонентом ядерной триады.

Самолёты дальней авиации ВКС России были задействованы в сирийской операции, для стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС это было первое боевое применение. По словам министра обороны Сергея Шойгу, за время операции в Сирии российские "стратеги" Ту-160 и Ту-95МС нанесли 66 ударов крылатыми ракетами по объектам террористов, каждая из которых уничтожила намеченную цель.

Ту-160 - многорежимный сверхзвуковой стратегический ракетоносец. Является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла, а также одним из наиболее мощных боевых самолётов в мире. На Ту-160 установлено 44 официальных мировых рекорда.

Разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").