Заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидпорог в 43 регионах РФ - Роспотребнадзор

05.02.19 09:37

© РИА Новости. Игорь Зарембо

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России превысила эпидемический порог в 43 регионах - это почти вдвое больше, чем на прошлой неделе, сообщает Роспотребнадзор.

"Превышены эпидпороги по ОРВИ и гриппу в 43 регионах. На прошлой неделе превышение было зарегистрировано в 23 регионах", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора во вторник.

Собеседник сообщил, что из-за роста заболеваемости временно закрыты 2694 школы и 816 детских садов.