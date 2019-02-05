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05.02.19 10:26

В Москве начался суд над сотрудником "Аэрофлота", обвиняемым в даче взятки

© РИА Новости. Константин Чалабов
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Тушинский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении замдиректора департамента полетов компании "Аэрофлот", обвиняемого в даче взятки должностному лицу.

"Судебный процесс по данному уголовному делу проходит в общем порядке, в открытом режиме. Подсудимый находится под подпиской о невыезде", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Марина Свиридова.

По ее словам, судебный процесс стартовал в конце декабря, когда состоялись предварительные слушания по делу. Очередное заседание пройдет 8 февраля в 10:00 мск.

А.Якимчук обвиняется по ч.3 ст.291 УК РФ (Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий или бездействие). Максимальное наказание, которое грозит высокопоставленному сотруднику авиакомпании, если его вина все-таки будет доказана в суде, это либо штраф в размере до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового.

В пресс-службе "Аэрофлота" отказались от комментариев. Однако как сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к компании, А.Якимчука обвиняют "в даче взятки руководителю врачебно-летной комиссии".

По его словам, история с обвинениями в адрес А.Якимчука началась после того, как он привлек к дисциплинарному взысканию родственника руководителя врачебно-летной комиссии - пилота "Аэрофлота".

"В прошлом году он брал отгул на два дня, но появился на работе через четыре дня. "Якимчук за это сделал дисциплинарное взыскание, после этого история (с задержанием Якимчука - ИФ) и началась", - сказал источник "Интерфакса".

По данным СМИ, речь идет о взятки в размере 50 тысяч рублей.

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