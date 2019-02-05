Истребительный авиаполк создадут в Арктике

05.02.19 10:49

© РИА Новости. Виталий Аньков

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Министерство обороны РФ развернет в Мурманской области на аэродроме Мончегорск две эскадрильи перехватчиков МиГ-31, в дальнейшем на их базе планируется сформировать авиационный полк для увеличения боевой мощи Северного флота, сообщает во вторник газета " Известия ".

"Военным ведомством было принято решение развернуть две эскадрильи МиГ-31 Северного флота на аэродроме Мончегорск до конца 2019 года. В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о создании на базе этих подразделений нового авиационного полка", - говорится в публикации.

По имеющимся у издания данным, с этого года планируется организовать патрулирование Арктики истребителями МиГ-31. Эти самолеты выбраны носителями уникального российского оружия - высокоточной гиперзвуковой авиационной ракеты "Кинжал". Работа по модернизации самолета шла параллельно с разработкой этого комплекса.

Экс-командующий фронтовой авиацией Военно-воздушных сил РФ генерал-полковник Николай Антошкин в беседе с газетой рассказал, что усиленный современными бортовыми системами и комплексами вооружения МиГ-31 соответствует всем современным требованиям.

"МиГ-31 - очень серьезная машина. Ее особенность в том, что она прикрывает фронт на большой ширине. Несмотря на серьезный возраст, по своим скоростным и высотным характеристикам эти самолеты не только соответствуют нашему времени, но по некоторым показателям опережают многие современные истребители", - пояснил Н.Антошкин.

По его словам, уникальные тактико-технические характеристики МиГ-31 стали причиной, по которой полки этих самолетов размещаются на Севере, так как именно в этом регионе сейчас необходимо прикрыть протяженное пространство вдоль границы, пишут "Известия".