Жители Хабаровского края смогут оплачивать взносы на капремонт без комиссий в любом почтовом отделении

05.02.19 10:56

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

5 февраля. Interfax-Russia.ru – Трехстороннее соглашение подписали Хабаровский краевой фонд капительного ремонта, местный филиал Почты России и банк ВТБ, теперь жители региона получили возможность оплачивать взносы на капремонт в почтовых отделениях без комиссии.

"В партнерстве с ВТБ и Почтой России мы создали широкую сеть по приему взносов на капитальный ремонт без комиссии по всему краю. Теперь каждый житель региона сможет легко совершать такие платежи без дополнительных расходов", сообщила журналистам директор НО "Хабаровский краевой фонд капитального ремонта" Алена Свиридова на пресс-конференции в Хабаровске во вторник.

Взносы на капремонт принимаются в отделениях почты, затем перечисляются на счет фонда в банк. Ранее подобная услуга была доступна для жителей края только в кассовых отделениях банка в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, для владельцев пластиковых карт – в банкоматах, платежных терминалах и через онлайн-сервисы.

"Почта России в Хабаровском крае насчитывает 303 отделения почтовой связи, распложенных даже в самых удаленных населенных пунктах. Наши операторы ежегодно совершают свыше трех млн операций по оплате услуг, более двух миллионов из них – это коммунальные платежи", - отметил в ходе пресс-конференции директор Макрорегиона Дальний Восток Почты России Максим Костин.

В свою очередь, управляющий ВТБ в Хабаровске, вице-президент Евгений Орлов отметил, что соглашение имеет социальную значимость.

"Соглашение имеет социальную значимость, поскольку обеспечивает максимальную доступность данной услуги за счет широкой инфраструктуры Почты России. И, кроме того, сделать взносы на капремонт можно без дополнительных трат", - отметил Е. Орлов.