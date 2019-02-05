Более 240 млн рублей направят на поддержку оленеводства в НАО в этом году

05.02.19 11:02

© РИА Новости. Виталий Белоусов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - На поддержку оленеводства в Ненецком автономном округе (НАО) в 2019 году будет выделено 244,8 млн рублей, сообщила пресс-служба региональной администрации в понедельник.

"Планируется направить 244,8 млн рублей, в том числе 38,9 млн рублей из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе, федеральные средства выделяются округу для софинансирования субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития АПК. Из бюджета НАО на эти цели добавят ещё 23,8 млн рублей. В рамках соглашения субсидии будут предоставляться по двум основным направлениям - на развитие племенного животноводства и на поддержку северного оленеводства.

Остальные средства, предусмотренные госпрограммой НАО "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в НАО", будут направлены на другие виды поддержки традиционной отрасли. В их числе - возмещение части затрат на производство и реализацию продукции оленеводства, проведение геоботанического обследования пастбищ и другое.

По данным пресс-службы, всего на территории округа сельскохозяйственную деятельность в области оленеводства осуществляют 26 организаций. В 107 оленеводческих бригадах трудятся около 1,5 тыс. жителей округа, большинство из которых являются представителями коренных малочисленных народов Севера.