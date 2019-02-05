Заболеваемость гриппом и ОРВИ перешагнула в Петербурге эпидпорог

05.02.19 11:24

© РИА Новости. Александр Кондратюк

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге превысил эпидемический порог, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

"Показатели заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями совокупного населения, взрослого населения, детей 3-6 лет и 7-14 лет находятся выше уровня эпидемического порога. Заболеваемость детей 0-2-х лет ниже значения эпидемического порога", - говорится в сообщении.

В пяти классах четырех школ и в восьми группах шести детских дошкольных учреждений в связи с отсутствием более 20% детей был приостановлен на неделю образовательный процесс.

В структуре циркулирующих респираторных вирусов выросла доля вирусов гриппа А. Продолжают циркулировать респираторные вирусы не гриппозной этиологии: вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы и другие.

Управление напоминает, чтобы предупредить заболевание острыми респираторными вирусными инфекциями необходимо укреплять и закалять организм.

"Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на свежем воздухе. Отправляясь на прогулку, одевайтесь по погоде, старайтесь не переохлаждаться при нахождении на улице", - отмечают в пресс-службе.