Школы эвакуируют в Волгограде из-за сообщений о минировании

05.02.19 11:28

© РИА Новости. Вадим Жернов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Несколько школ Волгограда во вторник эвакуированы после поступивших на электронную почту сообщений о минировании, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе администрации города.

"Сегодня вновь поступили сообщения с угрозами о минировании в ряд образовательных учреждений. В настоящее время учащиеся и педагоги из школ эвакуированы. При необходимости детей доставляют в соседние социальные объекты", - сказал собеседник агентства.

По информации осведомленного источника, в настоящее время поступили сообщения о минировании 15 объектов. На местах работают спецслужбы.