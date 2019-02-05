Снегопад оставил без света более 3,5 тыс. жителей Новгородской области

05.02.19 11:33

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 3,5 тыс. жителей Новгородской области остались без электричества из-за непогоды во вторник, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

"По состоянию на 10.00 мск в зоне отключения находятся 162 населенных пункта, обесточенных социально значимых объектов нет", - говорится в информации ведомства.

Причинами отключений на линиях электропередачи стало налипание на провода снега и льда, а также износ сетей.

Ликвидацией аварий занимаются более 237 специалистов с 80 единицами техники. В нескольких районах области продолжается снегопад.

Кроме того, непогода нарушила электроснабжение населенных пунктов Псковской области. Как сообщает пресс-служба "Псковэнерго", по состоянию на 8.00 мск вторника на выполнение ремонтных работ и восстановление нормальной схемы электроснабжения потребителей выдвинулись 35 бригад. "Мобильные подразделения энергетиков сосредоточены преимущественно в Псковском, Печорском, Сругокрасненском и Плюсском районах, откуда поступают заявки от потребителей на работы в сетях 0,4 кВ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе не уточнили, сколько жителей Псковщины остались без света.

В понедельник из Европы в регионы Северо-Запада России пришел циклон. В ряде областей прошли сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, с усилением порывов ветра - до 15 м/с, что вызвало обильное снегоналипание на деревьях и проводах ЛЭП.