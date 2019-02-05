В Карелии по факту незаконного ограничения теплоснабжения в домах возбуждено второе уголовное дело

05.02.19 11:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 февраля. Interfax-Russia.ru - В Карелии возбуждено второе уголовное дело по факту ограничения теплоснабжения в жилых домах и социальных учреждениях города Суоярви в декабре 2018 года.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР во вторник, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"По версии следствия, в декабре 2018 года ООО, являющееся теплоснабжающей организацией в городе Суоярви, ввело режим ограниченной подачи тепловой энергии, снизив параметры теплоносителя, что привело к несоблюдению температурного режима в жилищном фонде и социально-значимых объектах города", - говорится в сообщении.

Как подчеркивает пресс-служба, предоставление некачественной услуги по теплоснабжению повлекло нарушение конституционных прав граждан.

Как сообщалось, ранее по данному факту в отношении гендиректора теплоснабжающей организации ООО "Питэр Пит" было возбуждено уголовное дело по ст.330 УК РФ (самоуправство). По данным прокуратуры Карелии, мужчина распорядился снизить температуру в котельной, поставляющей тепло предприятию, которое отапливает большую часть жилого фонда и социальные объекты города Суоярви: с 26 декабря 2018 года - на 30%, с 27 декабря - на 50%. В результате в помещениях пяти образовательный организаций города температура опустилась до 13-16 градусов.

Кроме того, в диспетчерскую службу по вопросам нарушения температурного режима в жилых домах поступило 78 жалоб от горожан.