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05.02.19 11:49

Законопроект о "черных" золотых приисках внесен в Госдуму

© РИА Новости. Игорь Михалев
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о введении штрафа до 1,5 млн рублей за "черные" золотые прииски, а также незаконную самовольную добычу других драгоценных металлов и камней, сообщает сайт нижней палаты парламента.

В Кодекс РФ об административных правонарушениях предлагается добавить норму о том, что за самовольную добычу драгметаллов и камней предлагается наказывать штрафом граждан от 120 тыс. до 170 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей - от 750 тыс. до 1 млн руб., а на юрлиц - от 1 млн до 1,5 млн руб. с конфискацией орудий административного правонарушения или без таковой.

За незаконную намывку драгметаллов, очистку от примесей предлагается карать такими же штрафами, что и в случае самовольной добычи драгметаллов и камней.

Кроме того, увеличиваются штрафы за незаконное обращение драгметаллов и драгоценных камней. Предлагается установить штраф на граждан в размере от 70 тыс. до 120 тыс. (сейчас - от 3000 до 5000 рублей), на юрлиц - от 750 тыс. до одного миллиона рублей (сейчас - от 30 тыс. до 50 тыс.).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время штрафы несоразмерны тому ущербу, который наносится при незаконном обороте драгоценных металлов и камней.

Согласно статистике, 80% нарушений связано с учетом, хранением и инвентаризацией драгоценных металлов и драгоценных камней, говорится в записке.

"По данным ФСБ России, ежегодный ущерб федеральному бюджету от незаконной торговли ювелирными изделиями только в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах составляет более 1 млрд рублей", - говорится в пояснительной записке.

В среднем в год, по данным правоохранительных органов, возбуждается порядка 200 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. В целом по результатам рассмотренных судом дел изъято и обращено в доход государства драгоценных металлов и драгоценных камней на сумму более 30 млрд рублей, говорится в пояснительной записке.

Ранее Минфин сообщил со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы, что производство золота в России в январе-октябре 2018 года составило 264,99 тонны. Это на 1% превышает показатель соответствующего периода 2017 года (261,17 тонны). Производство добычного золота выросло на 3%, до 223,75 тонны. Но производство попутного и вторичного золота упало на 12% (до 13,04 тонны) и на 6% (до 28,2 тонны) соответственно.

Между тем в декабре 2018 года заместитель руководителя фракции "Единой России" в Законодательной думе Хабаровского края Владимир Иванов сообщил, что нелегальная добыча золота в России частными лицами составляет порядка 10% от всего объема золотодобычи в России. "По оценкам экспертов, всего в России ежегодно нелегальная добыча золота охватывает не менее 15-20 тонн, а возможно и больше", - сказал В.Иванов агентству "Интерфакс - Дальний Восток" 17 декабря.

Он предложил легализовать добычу золота частными лицами при соответствующем контроле, например, с помощью патентной системы. "В Хабаровском крае есть районы, для которых добыча золота частными лицами позволит многим людям уйти от практики нелегальной добычи золота. Кроме того, мы ожидаем, что люди будут делать пенсионные выплаты, налоговые отчисления в бюджет", - сказал В.Иванов.

Депутат отметил, что критика такого предложения через доводы о росте экономических и насильственных преступлений на почве легализации добычи россыпного золота населением не учитывает запросов дальневосточников, для которых этот вид заработка является многие десятилетия главным.

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