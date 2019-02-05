РЖД вводят невозвратные билеты в Воронеж, Петербург, Самару и Адлер

05.02.19 11:56

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) поэтапно расширяет список поездов дальнего следования, билеты на которые можно приобрести по невозвратному тарифу, сообщили РЖД.

"С 5 февраля невозвратные билеты можно будет приобрести на поезд № 737/738 Воронеж - Москва формирования АО "ФПК" ("дочка" ОАО "РЖД"), с 19 февраля - на поезд № 26/25 Москва - Санкт-Петербург, с 5 марта - на поезд № 49/50 Самара - Москва, с 19 марта - на поезд № 642 Ростов-на-Дону - Адлер, со 2 апреля - на поезд № 104 Москва - Адлер", - говорится в сообщении.

Ознакомиться с перечнем поездов, а также получить подробную информацию о стоимости невозвратных билетов и датах поездок по ним можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" - "Тарифы и акции".

Как сообщалось, ФПК открыла продажу невозвратных ж/д билетов в поезда дальнего следования 20 января. Пилотными направлениями стали маршруты из Москвы в Воронеж и Ижевск, перевозки пассажиров по этим маршрутам начнутся 19 апреля.

Билеты по невозвратному тарифу доступны в купейные вагоны и вагоны с местами для сидения скоростных внутрироссийских поездов. На поездки в плацкартных и общих вагонах (так называемый регулируемый сегмент), а также на поезда, следующие в/из Калининградской области, невозвратный тариф не распространяется.

В целом невозвратные билеты составят до 10% от общего количества билетов, предложенных к продаже на тот или иной поезд.

Закон о введении невозвратных ж/д билетов вступил в силу в РФ с 1 января 2019 года. Как отмечалось, невозвратные ж/д билеты будут дешевле обычных на 5-20%. Деньги за неиспользованные билеты, приобретенные по невозвратным тарифам, будут возвращаться только в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с ним члена семьи, других экстраординарных событий, а также в случае отмены или задержки отправления поезда, либо непредоставления пассажиру указанного в билете места.