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05.02.19 11:53

Инфекционную больницу за 2,6 млрд рублей построят в Севастополе

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Строительство в Севастополе инфекционной больницы в рамках федеральной целевой программы начнется в нынешнем году, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского департамента здравоохранения во вторник.

"Начало строительства инфекционной больницы - 2019 год, окончание работ - 2021 год", - сказал собеседник агентства.

По данным департамента, инфекционная больница - один из объектов федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года". Согласно этому документу, опубликованному на сайте правительства России, стоимость объекта составит 2,6 млрд рублей, в том числе 2,4 млрд за счет средств федерального бюджета и почти 128 млн - регионального.

Как сообщила во вторник пресс-служба Главгосэкспертизы России, на проект строительства инфекционной больницы выдано положительное заключение.

В соответствии с одобренным проектом, инфекционная больница будет состоять из пяти корпусов разной этажности, соединенных отапливаемыми переходами. В корпусах будут работать приемное и реанимационное отделения, стационар с отделениями для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.

Новая инфекционная больница будет рассчитана на 200 пациентов. В отдельно стоящем корпусе разместится Центр по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями на 60 посещений в сутки и дневным стационаром на 15 коек.

На территории проектируемого учреждения запланировано обустройство пожарных проездов, пешеходных дорожек, парковочных мест для посетителей и работников, а также газонов. Проектом предусмотрено создание условий для беспрепятственного передвижения граждан с ограниченными физическими возможностями.

Первый лечебный корпус действующей в настоящее время в Севастополе инфекционной больницы был открыт в 1952 году, он предназначался для лечения детей. В течение следующих двух лет были созданы второй и третий корпуса, в которых начали принимать взрослых, а в 1972 году был построен четвертый корпус.

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