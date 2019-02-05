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05.02.19 11:58
Сообщения о минировании зданий вновь поступают в Пермском крае
"5 февраля 2019 года в ряд организаций и учреждений Пермского края посредством массовой рассылки на электронную почту поступили анонимные сообщения о минировании, аналогичные направленным 29 и 31 января", - говорится в сообщении.
По каждому факту проводится проверка.
Власти просят население соблюдать спокойствие и действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений.
Отмечается, что школы, лицеи, гимназии, учреждения среднего специального и дополнительного образования закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ до 8 февраля.
Как сообщалось, сообщения о лжеминировании массово поступали в организации и учреждения ряда регионов Приволжского федерального округа 29 и 31 января.
В частности, в Пермском крае за эти два дня были эвакуированы свыше 10 тыс. человек.
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