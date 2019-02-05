Особый режим по гриппу и ОРВИ введен в Брянской области

05.02.19 12:08

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Эпидемический порог в Брянской области по гриппу и ОРВИ превышен на 69,5%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

В связи с этим в области введен особый режим по этим заболеваниям, постановление об этом размещено также на сайте управления.

По данным ведомства, с 28 января по 3 февраля в регионе резко осложнилась эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ. За медпомощью обратились почти 11 тыс. человек, темп прироста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 56,2%.

Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах, в том числе: дети до 2-х лет - на 7,9%, 3-6 лет - на 43,9%, школьники 7-14 лет - на 124,3%, взрослые - на 51,3%.

"По результатам мониторинговых исследований в Брянской области лабораторно подтверждено 97 случаев гриппа, в том числе 59 случаев птичьего гриппа A(H1N1)- pdm 09 (их них 22 -у детей) и 38 - гонконгского гриппа A(H3N2) (из них 13- у детей)-",- говорится в сообщении.

В документе брянским медикам предписано обслуживать пациентов только в масках и ограничить допуск посетителей к больным в стационарах. Администрации школ и детсадов должны объявить карантин, если в образовательном учреждении болеют ОРВИ 20% и более детей. В период эпидемического неблагополучия ограничиваются или отменяются массовые мероприятия,в первую очередь для детей и подростков.