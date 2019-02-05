Склад построят в Домодедово за 1 млрд рублей

05.02.19 12:26

© РИА Новости. Максим Блинов

На территории индустриального парка "Южные Врата" в Домодедово в этом году начнется строительство нового складского комплекса, сообщил "Интерфаксу" во вторник управляющий директор Radius Group (инвестор проекта) Дэвид Саймонс.

"Мы проанализировали конъюнктуру рынка высококачественной складской недвижимости в Московском регионе и приняли решение инвестировать в строительство нового объекта в "Южных Вратах". В настоящее время завершается тендер по выбору проектировщика для нового складского комплекса площадью 43 тыс. кв.м. Уже летом планируется начать возведение этого здания", - сказал Д.Саймонс.

Он отметил, что строительство предполагается завершить ко второму кварталу 2020 года.

По его словам, в реализацию этого проекта планирует вложить около 1 млрд. рублей собственных средств.

Исполнительный директор Radius Group Захар Вальков добавил, что небольшое здание из трех корпусов станет первым спекулятивным объектом компании с 2014 года.

С 2008 года Radius Group реализует проект индустриального парка "Южные Врата". Объект расположен на пересечении ключевых транспортных артерий: трассы М4 (Дон), А 107 Московское Малое кольцо (ММК) и строящихся пусковых комплексов трассы А 113 (ЦКАД).