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05.02.19 12:54

Шойгу сообщил о планах разработки наземного комплекса "Калибр" с крылатой ракетой в ответ на выход США из ДРСМД

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности необходимо разработать в 2019-2020 годах, в эти же сроки надо создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Генеральный штаб представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса "Калибр" морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности", - сказал С.Шойгу во вторник на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

По его словам, эти меры реализуются в связи с тем, что со 2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"В то же время они активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, выходящей за пределы договорных ограничений. В связи с этим президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры", - сказал С.Шойгу.

По словам министра, "использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объёмы его финансирования".

Кроме того, отметил он, "важно повысить дальность стрельбы разрабатываемых сегодня наземных ракетных комплексов".

С.Шойгу поручил заместителю министра обороны Алексею Криворучко "в короткие сроки открыть соответствующие опытно-конструкторские работы в рамках выделенных по гособоронзаказу на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов ассигнований путём перераспределения финансовых средств на выполнение указанных работ".

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