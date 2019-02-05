Школы Воронежа закрывают на десятидневный карантин из-за гриппа и ОРВИ

05.02.19 13:05

© РИА Новости. Павел Лисицын

5 февраля.Interfax-Russia.ru - Учебный процесс во всех школах Воронежа будет приостановлен с 7 по 17 февраля по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба мэрии города.

"С 7 февраля по рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа будет временно приостановлен учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города. Карантин продлится до 17 февраля включительно", - говорится в сообщении.

В мэрии добавили, муниципальные учреждения дополнительного образования также будут закрыты. При этом все детские сады продолжат работать в штатном режиме.

"В них усилены противоэпидемиологические меры", - говорится в сообщении.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в период с 21 по 28 января в регионе показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями были ниже эпидемических порогов. Удельный вес детей в заболеваемости ОРВИ составлял 60,5%.