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05.02.19 13:05
Школы Воронежа закрывают на десятидневный карантин из-за гриппа и ОРВИ
"С 7 февраля по рекомендации управления Роспотребнадзора по Воронежской области приказом управления образования и молодежной политики администрации Воронежа будет временно приостановлен учебно-воспитательный процесс во всех общеобразовательных учреждениях города. Карантин продлится до 17 февраля включительно", - говорится в сообщении.
В мэрии добавили, муниципальные учреждения дополнительного образования также будут закрыты. При этом все детские сады продолжат работать в штатном режиме.
"В них усилены противоэпидемиологические меры", - говорится в сообщении.
По информации регионального управления Роспотребнадзора, в период с 21 по 28 января в регионе показатели заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями были ниже эпидемических порогов. Удельный вес детей в заболеваемости ОРВИ составлял 60,5%.
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