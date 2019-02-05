Расследование ЧП: суворовцы в Ульяновске могли заразиться эхинококкозом от собаки
  
Выходит на рынок: автомобили Aurus будут доступны для заказа у дилеров с 15 февраля
   
Вышли из ДРСМД: США дали России полгода, чтобы вернуться в рамки договора
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
05.02.19 13:13

Суд ввел наблюдение на "Светлинском ферроникелевом заводе" в Оренбуржье, увольнению подлежит все 192 сотрудника

© РИА Новости. Максим Богодвид
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Оренбургской области ввел процедуру наблюдения в ООО "Светлинский ферроникелевый завод" (СФНЗ, Оренбургская область), руководство предприятия объявило о сокращении сотрудников.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Оренбургской области ввел на СФНЗ процедуру наблюдения по заявлению ОАО "Энергосбыт Плюс" 29 января. Сумма требований энергоснабжающей организации к должнику - 20,3 млн рублей.

На сайте Федерации профсоюзов Оренбуржья сообщается, что в распоряжение Оренбургской областной организации Горно-металлургического профсоюза России поступил приказ гендиректора СФНЗ о сокращении с 30 апреля 192 сотрудников - всего штата предприятия.

"ООО "Светлинский ферроникелевый завод" - главный работодатель самого удаленного райцентра области - поселка Светлый. Еще в 2014 году было принято решение о его модернизации, и этот проект вошел в число областных приоритетных. Но теперь здесь сложилась крайне напряженная экономическая ситуация", - говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году выручка СФНЗ составила 4,4 млрд рублей, чистая прибыль - 8,8 млн рублей. В настоящее время в отношении СФНЗ действует 23 исполнительных производства на общую сумму 178 млн рублей. Владельцем предприятия (99,38% долей уставного капитала) является компания Foхbridge Commercial LLP (Великобритания).

Металлургическое производство в п. Светлый было построено в 60-е годы прошлого века в связи с разработкой Буруктальского никелевого рудника. В настоящее время, по данным "СПАРК-Интерфакс", на промплощадке в Светлом зарегистрированы ООО "Буруктальский никелевый завод" (признан банкротом в феврале 2018 года), ООО "БНЗ-Опытное производство", учрежденное группой "Ви Холдинг" в 2015 году.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.02.19 17:54
В Москве заочно арестован гражданин Сирии, обвиняемый в убийстве российского пилота Пешкова
.
  05.02.19 16:30
Назначена новая экспертиза по делу "Седьмой студии" Серебренникова
.
  05.02.19 15:11
Число нелегальных перевозчиков в Москве снизилось на 95% - чиновники
.
  05.02.19 15:03
Взрывные устройства не найдены в "заминированных" зданиях в Москве
.
  05.02.19 14:45
Столичные врачи вакцинировали 1600 рабочих из-за вспышки кори в хостеле
.
  05.02.19 12:56
Несколько школ Москвы эвакуированы из-за сообщений о минировании
.
  05.02.19 12:26
Склад построят в Домодедово за 1 млрд рублей
.
  05.02.19 10:26
В Москве начался суд над сотрудником "Аэрофлота", обвиняемым в даче взятки
.
  05.02.19 08:28
Температурный максимум зимы был повторен в Москве 4 февраля
.
  05.02.19 06:23
Экс-глава банка "Открытие" Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket