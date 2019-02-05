Суд ввел наблюдение на "Светлинском ферроникелевом заводе" в Оренбуржье, увольнению подлежит все 192 сотрудника

05.02.19 13:13

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Арбитражный суд Оренбургской области ввел процедуру наблюдения в ООО "Светлинский ферроникелевый завод" (СФНЗ, Оренбургская область), руководство предприятия объявило о сокращении сотрудников.

Согласно данным картотеки арбитражных дел, Арбитражный суд Оренбургской области ввел на СФНЗ процедуру наблюдения по заявлению ОАО "Энергосбыт Плюс" 29 января. Сумма требований энергоснабжающей организации к должнику - 20,3 млн рублей.

На сайте Федерации профсоюзов Оренбуржья сообщается, что в распоряжение Оренбургской областной организации Горно-металлургического профсоюза России поступил приказ гендиректора СФНЗ о сокращении с 30 апреля 192 сотрудников - всего штата предприятия.

"ООО "Светлинский ферроникелевый завод" - главный работодатель самого удаленного райцентра области - поселка Светлый. Еще в 2014 году было принято решение о его модернизации, и этот проект вошел в число областных приоритетных. Но теперь здесь сложилась крайне напряженная экономическая ситуация", - говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в 2017 году выручка СФНЗ составила 4,4 млрд рублей, чистая прибыль - 8,8 млн рублей. В настоящее время в отношении СФНЗ действует 23 исполнительных производства на общую сумму 178 млн рублей. Владельцем предприятия (99,38% долей уставного капитала) является компания Foхbridge Commercial LLP (Великобритания).

Металлургическое производство в п. Светлый было построено в 60-е годы прошлого века в связи с разработкой Буруктальского никелевого рудника. В настоящее время, по данным "СПАРК-Интерфакс", на промплощадке в Светлом зарегистрированы ООО "Буруктальский никелевый завод" (признан банкротом в феврале 2018 года), ООО "БНЗ-Опытное производство", учрежденное группой "Ви Холдинг" в 2015 году.