Матвиенко: каждый регион России должен иметь профессиональный театр

05.02.19 13:21

© РИА Новости. Алексей Никольский

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко посетовала на отсутствие театров в некоторых регионах, считает, что профессиональные государственные театры должны быть в каждом российском регионе.

"К сожалению, сегодня театры есть не везде. В двух субъектах их нет вовсе, а в пяти регионах отсутствуют детские театры. Следует, конечно, оговориться, что в данном случае речь идет только о государственных театрах. Понятно, что там работают отдельные любительские коллективы, и художественная самодеятельность - это прекрасно. Но я все-таки убеждена, что каждый регион должен иметь свой профессиональный театр", - сказала В.Матвиенко на встрече с руководителями детских театров России.

Кроме того, она заявила о необходимости создания в театрах условий для детей с ограниченными возможностями, в частности, обеспечить сопровождение спектаклей тифлокомментариями (комментарий через наушники для незрячих посетителей театра).

"Кроме того, считаю, что детские театры должны развивать и новые формы работы - размещать в интернете видеоверсии лучших спектаклей, осуществлять их теле- и радиопостановки, тиражировать на современных носителях", - сказала спикер Совета Федерации.

В.Матвиенко также предложила создать печатное издание или интернет-ресурс, где будут публиковать пьесы для детско-юношеской аудитории.

Также, считает она, должно быть больше студий при школах, детских школ искусств, студенческих театров, которые должны поддерживаться театральным сообществом и органами власти на местах.