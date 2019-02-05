Глава Минтруда видит потенциал для увеличения продолжительности жизни людей на Северном Кавказе

05.02.19 13:29

© РИА Новости. Илья Питалев

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Появилась тенденция к снижению рождаемости в регионах Северного Кавказа, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на совещании в Нальчике во вторник.

"Мы привыкли, что в регионах Северного Кавказа с рождаемостью все хорошо, а в других регионах все плохо. Но в последние два года показатели, связанные с рождением детей, здесь имеют тенденцию к снижению", - сказал М.Топилин.

Он подчеркнул, что задачи, поставленные главой государства, касаются и республик Северного Кавказа, а в Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии суммарный коэффициент рождаемости ниже, чем в Российской Федерации.

В то же время министр отметил, что даже при более высокой, чем в других регионах, продолжительности жизни на Северном Кавказе остается потенциал для ее повышения.

"Традиционная продолжительность жизни в республиках Северного Кавказа могла бы быть еще выше по сравнению с тем, что достигают страны Западной Европы, Японии. Есть потенциал, мы должны этот потенциал раскрывать", - заявил он.

М.Топилин указал на недостаточное участие регионов округа в программе долговременного ухода, повышающей качество жизни пожилых людей.

"Этот проект отработан в восьми регионах, в этом году в 12. Но, к сожалению, пока только Ставрополье проявило заинтересованность и участвует в этом проекте, получая ресурсы из федерального бюджета", - отметил глава Минтруда.

М.Топилин подчеркнул, что в 2022 году программа долговременного ухода заработает по всем регионам РФ, и к этому времени необходимо подготовить социальных работников, систему здравоохранения, волонтеров.