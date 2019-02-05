Сотрудники МВД по СКФО ликвидировали в 2018 году 20 боевиков

05.02.19 14:18

© РИА Новости. Илья Питалев

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Более 40 участников незаконных вооруженных формирований задержали в прошлом году сотрудники МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, сообщил начальник ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин.

"Сотрудниками главка задержан 41 пособник и участник НВФ, уничтожено 20. Всего задержано 199 лиц, находящихся в розыске, из них в федеральном - 26", - сказал С.Бачурин журналистам во вторник.

По его словам, из незаконного оборота изъята 131 единица боевого стрелкового оружия: 20 гранатометов, 21 автомат, 65 пистолетов, 25 винтовок и карабинов и более 28 тыс. боеприпасов.