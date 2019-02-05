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05.02.19 14:18
Сотрудники МВД по СКФО ликвидировали в 2018 году 20 боевиков
"Сотрудниками главка задержан 41 пособник и участник НВФ, уничтожено 20. Всего задержано 199 лиц, находящихся в розыске, из них в федеральном - 26", - сказал С.Бачурин журналистам во вторник.
По его словам, из незаконного оборота изъята 131 единица боевого стрелкового оружия: 20 гранатометов, 21 автомат, 65 пистолетов, 25 винтовок и карабинов и более 28 тыс. боеприпасов.
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