Пять регионов ПФО до 2022г получат на развитие туркластеров 4,2 млрд руб

05.02.19 14:33

© РИА Новости. Михаил Мордасов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство России до 2022 года выделит Чувашии, Нижегородской и Оренбургской областям, а также Татарстану и Башкирии на строительство (реконструкцию) объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров 4,233 млрд рублей.

Постановление о внесении изменений в госпрограмму РФ "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы" опубликовано на сайте правительства России.

Согласно документу, основную долю средств среди регионов Приволжского федерального округа получит Чувашия. Так, 1,8 млрд рублей федеральных средств будет направлено на создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера "Чувашия - сердце Волги". В том числе в 2019 и 2020 годах сумма финансирования составит по 500 млн рублей, в 2021 году - 800 млн рублей.

На официальном портале органов власти Чувашии сообщается, что ядром кластера "Чувашия - сердце Волги" являются Чебоксары. Первыми объектами, которые будут реализованы в рамках выделенных средств, станут завершающий этап реконструкции Московской набережной у Свято-Троицкого монастыря и Красная площадь. Работы будут выполнены в 2019 году. Реконструкция Чебоксарского залива запланирована на 2020-2021 годы. "Все проекты готовы (...) Для столицы республики это - реальный шанс стать центром речного круизного туризма", - отмечается в сообщении.

Нижегородская область получит в рамках госпрограммы 1,002 млрд рублей в течение 2019-2021 годов. Так, в 2019 году планируется выделить 222 млн рублей, в 2020 году - 380 млн рублей и в 2021 - 400 млн рублей. Пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области сообщает, что в текущем году выделяемые по данной программе средства будут направлены на реконструкцию участка дороги Ардатов - Дивеево и очистных сооружений в Дивеево, а также строительство водозаборного узла и сети водоснабжения села.

"Это позволит обеспечить паломнический центр качественной коммунальной инфраструктурой и создать задел для дальнейшего развития", - отмечается в пресс-релизе.

Также уже ведется работа по строительству юго-восточного автомобильного обхода Дивеево, реконструкции железнодорожного вокзала и автостанций в Арзамасе и ряд других мероприятий.

В Оренбургской области на проект за три года будет выделено 900 млн рубелй, в том числе, в 2019 году - 300 млн рублей, в 2020 году - 250 млн рублей, в 2021 году - 350 млн рублей. Речь идет о создании комплекса инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Соленые озера" в моногороде Соль-Илецк.

Ранее сообщалось, что туристско-рекреационный кластер "Соленые озера" уже привлек почти 1,2 млрд рублей частных инвестиций. Было построено 19 объектов туристической инфраструктуры, в числе которых - объекты культурного назначения и детского отдыха. В рамках федеральной поддержки с 2013 года было выделено около 900 млн рублей на строительство и реконструкцию восьми объектов коммунальной и дорожной инфраструктуры. Планируемые во втором этапе туристско-рекреационного кластера объекты на общую сумму 4,6 млрд рублей позволят функционировать курорту в круглогодичном режиме, предоставляя туристам современную инфраструктуру.

Татарстан в 2021 году получит из федерального бюджета 331 млн рублей на создание комплекса инфраструктуры туристского кластера "Волжская Булгария". В госкомитете по туризму Татарстана агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что туристско-рекреационный кластер "Волжская Булгария" включен также в проект концепции федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма в РФ на 2019-2025 годы. В настоящее время ведутся переговоры с инвесторами по реализации проектов кластера "Волжская Булгария" с 2021 года. Предполагается, что инвесторами этого кластера выступят несколько компании. Планируется, что данный проект будет софинансироваться как со стороны федерального бюджета, так и со стороны республиканского.

Также на создание инфраструктуры туристского кластера "Бурзянский" в Башкирии в 2021 году будет выделено 200 млн рублей. Кластер "Бурзянский" охватывает территорию Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского районов. Основной объект кластера - пещера Шульган-Таш (Капова) с наскальными рисунками эпохи палеолита. Как сообщалось ранее, оценочная стоимость проекта, рассчитанного на 2018-2023 годы превышает 3 млрд рублей. Туристическая фирма ООО "Юлбарс" ранее заявляла о планах инвестировать эти средства в создание и развитие в республике туристско-рекреационного кластера.

Сообщалось также, что правительство России в 2019-2021 годах выделит около 21 млрд рублей на создание туристических кластеров в 22 регионах. Средства, как ожидается, будут направлены, в том числе, на строительство в 24 кластерах комфортабельных гостиниц, кемпингов, кафе и пунктов проката.