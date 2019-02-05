Около 1 трлн рублей пойдет на нацпроект "Жилье и городская среда" до 2024 года

05.02.19 14:35

© РИА Новости. Илья Питалев

5 февраля. Interfax-Russia.ru - До конца 2024 года на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" будет потрачено около 1 трлн рублей, 90% из которых будут выделены из федерального бюджета, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

В ходе совещания по вопросу о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения и реализации соответствующего нацпроекта, глава правительства напомнил, что в ближайшие шесть лет ежегодно 5 млн семей должны улучшать свои жилищные условия.

В связи с этим он заметил, что реализация этой задачи требует серьезной работы на всех уровнях власти, а также в строительном секторе.

"Все это требует весьма значительных вложений от государства. До конца 2024 года - порядка триллиона рублей. 90% - это деньги из федерального бюджета, а остальное - это средства регионов и деньги из внебюджетных источников", - сказал Д.Медведев.

По его словам, в рамках этого нацпроекта важно расселить непригодные для жилья дома, принимать меры по сокращению аварийного жилищного фонда и формировать комфортную жилую среду.

Вместе с тем Д.Медведев подчеркнул, что высокие темпы строительства не должны влиять на качество и безопасность возводимых зданий.

"Поэтому у застройщиков должно быть все необходимое: подъемные краны, другие машины и, конечно, лифты, вентиляционные системы, я уже не говорю о стройматериалах", - сказал премьер.

"Понятно, что с учетом нашего курса на импортозамещение это должно быть российское", - подчеркнул он.

Д.Медведев в связи с этим предложил проанализировать производство в РФ промышленной продукции для возведения нового жилья и принять меры стимулирования тех или иных направлений.

Отдельно премьер остановился на обеспечении строительной и грузоподъемной техникой.

"Что касается строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники, то это направление в целом растет. Начиная с 2016 года производство такой техники выросло почти в два раза", - сказал он.

По словам главы правительства, этого удалось добиться, в том числе за счет мер государственной поддержки, к примеру, программы льготного лизинга.

"Нужно обратить внимание и на существующий у нас в России парк крановой техники. Он насчитывается порядка 115 тыс. машин, приблизительно три четверти таких машин старше десяти лет", - заметил он.

По словам Д.Медведева, "использование такой техники - это не только вопрос безопасности, хотя это исключительно важно, но и вопрос качества и удорожания стоимости строительных работ".

"Сегодня мы должны использовать эту возможность, чтобы обновить парк кранов, грузоподъемных машин и обеспечить производителей техники заказами", - сказал премьер.