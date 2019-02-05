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05.02.19 14:35
Около 1 трлн рублей пойдет на нацпроект "Жилье и городская среда" до 2024 года
В ходе совещания по вопросу о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения и реализации соответствующего нацпроекта, глава правительства напомнил, что в ближайшие шесть лет ежегодно 5 млн семей должны улучшать свои жилищные условия.
В связи с этим он заметил, что реализация этой задачи требует серьезной работы на всех уровнях власти, а также в строительном секторе.
"Все это требует весьма значительных вложений от государства. До конца 2024 года - порядка триллиона рублей. 90% - это деньги из федерального бюджета, а остальное - это средства регионов и деньги из внебюджетных источников", - сказал Д.Медведев.
По его словам, в рамках этого нацпроекта важно расселить непригодные для жилья дома, принимать меры по сокращению аварийного жилищного фонда и формировать комфортную жилую среду.
Вместе с тем Д.Медведев подчеркнул, что высокие темпы строительства не должны влиять на качество и безопасность возводимых зданий.
"Поэтому у застройщиков должно быть все необходимое: подъемные краны, другие машины и, конечно, лифты, вентиляционные системы, я уже не говорю о стройматериалах", - сказал премьер.
"Понятно, что с учетом нашего курса на импортозамещение это должно быть российское", - подчеркнул он.
Д.Медведев в связи с этим предложил проанализировать производство в РФ промышленной продукции для возведения нового жилья и принять меры стимулирования тех или иных направлений.
Отдельно премьер остановился на обеспечении строительной и грузоподъемной техникой.
"Что касается строительно-дорожной, коммунальной и прицепной техники, то это направление в целом растет. Начиная с 2016 года производство такой техники выросло почти в два раза", - сказал он.
По словам главы правительства, этого удалось добиться, в том числе за счет мер государственной поддержки, к примеру, программы льготного лизинга.
"Нужно обратить внимание и на существующий у нас в России парк крановой техники. Он насчитывается порядка 115 тыс. машин, приблизительно три четверти таких машин старше десяти лет", - заметил он.
По словам Д.Медведева, "использование такой техники - это не только вопрос безопасности, хотя это исключительно важно, но и вопрос качества и удорожания стоимости строительных работ".
"Сегодня мы должны использовать эту возможность, чтобы обновить парк кранов, грузоподъемных машин и обеспечить производителей техники заказами", - сказал премьер.
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