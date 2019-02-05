Симферополь и Севастополь в смартфонах Apple обозначены как территория Украины, депутаты РФ обратятся в Генпрокуратуру

05.02.19 14:40

© РИА Новости. Владимир Федоренко

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума поручила двум своим комитетам обратиться в Генпрокуратуру в связи с упоминанием Севастополя и Симферополя в смартфонах компании Apple как украинских городов.

Соответствующее протокольное поручение Госдума поддержала на заседании во вторник.

"Считаем целесообразным поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи направить запрос в генеральную прокуратуру РФ с целью препятствования нарушения Конституции РФ со стороны компании Apple", - говорится в поручении.

В предустановленном в смартфонах Apple приложениях "Карты" город Севастополь указан как украинская территория, что недопустимо, на некоторых гаджетах корпорации Apple аналогично отображается город Симферополь, говорится в протокольном поручении.

Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что его комитет занимается аналогичным вопросом по отображению части российской территории как иностранной в картах Google. Он отметил, что считает возможным поддержать и это протокольное поручение.