|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
05.02.19 14:40
Симферополь и Севастополь в смартфонах Apple обозначены как территория Украины, депутаты РФ обратятся в Генпрокуратуру
Соответствующее протокольное поручение Госдума поддержала на заседании во вторник.
"Считаем целесообразным поручить комитету Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, комитету по информационной политике, информационным технологиям и связи направить запрос в генеральную прокуратуру РФ с целью препятствования нарушения Конституции РФ со стороны компании Apple", - говорится в поручении.
В предустановленном в смартфонах Apple приложениях "Карты" город Севастополь указан как украинская территория, что недопустимо, на некоторых гаджетах корпорации Apple аналогично отображается город Симферополь, говорится в протокольном поручении.
Председатель комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что его комитет занимается аналогичным вопросом по отображению части российской территории как иностранной в картах Google. Он отметил, что считает возможным поддержать и это протокольное поручение.
|
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
Interfax-Russia.ru – Движение легковых машин с двигателями класса ниже "Евро-4" могут ограничить в Москве. Власти и экологи поддерживают инициативу, а водители ищут в ней подвох.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket