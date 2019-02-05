Расследование ЧП: суворовцы в Ульяновске могли заразиться эхинококкозом от собаки
  
Выходит на рынок: автомобили Aurus будут доступны для заказа у дилеров с 15 февраля
   
Сцепили холода: сотни рейсов междугородних автобусов отменили в Сибири из-за морозов
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
05.02.19 14:57

Защита Улюкаева просит суд снять арест с имущества экс-министра

© РИА Новости. Алексей Куденко
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Замоскворецкий суд Москвы на следующей недели рассмотрит требование адвокатов снять арест с имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева, осужденного на восемь лет за коррупцию.

"Мы обратились в суд с заявлением о снятии ареста в связи с исполнением приговора суда", - сказала "Интерфаксу" адвокат экс-чиновника Лариса Каштанова.

Она уточнила, что заседание состоится 14 февраля в 9:30 мск.

В настоящее время под арестом находятся земельные участки, частное домовладение, автомобиль, жилой дом, денежные средства, находящиеся на банковских счетах, денежные средства, изъятые в ходе обысков, монеты из драгоценных металлов, наручные часы, слиток из серебра и другое имущество.

В начале декабря прошлого года столичные приставы полностью списали с банковского счета А.Улюкаева назначенный ему приговором суда штраф в 130 млн рублей.

Замоскворецкий суд 15 декабря 2017 года признал А.Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Свою вину А.Улюкаев не признал.

Экс-министр отбывает наказание в исправительной колонии под Тверью

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.02.19 16:30
Назначена новая экспертиза по делу "Седьмой студии" Серебренникова
.
  05.02.19 15:11
Число нелегальных перевозчиков в Москве снизилось на 95% - чиновники
.
  05.02.19 15:03
Взрывные устройства не найдены в "заминированных" зданиях в Москве
.
  05.02.19 14:45
Столичные врачи вакцинировали 1600 рабочих из-за вспышки кори в хостеле
.
  05.02.19 12:56
Несколько школ Москвы эвакуированы из-за сообщений о минировании
.
  05.02.19 12:26
Склад построят в Домодедово за 1 млрд рублей
.
  05.02.19 10:26
В Москве начался суд над сотрудником "Аэрофлота", обвиняемым в даче взятки
.
  05.02.19 08:28
Температурный максимум зимы был повторен в Москве 4 февраля
.
  05.02.19 06:23
Экс-глава банка "Открытие" Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб
.
  04.02.19 15:47
Москва первой в РФ переходит на новые стандарты лечения рака - Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket