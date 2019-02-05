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05.02.19 14:59
Похолодание и сильный ветер ждут в Крыму в конце недели
"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", после продолжительной теплой, сухой погоды 7 и 8 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: снег с дождем, гололедица, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится на 10°: ночью 0°... -5°, днем 0°... +5°", - говорится в информации ведомства.
Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.
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