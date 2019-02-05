Похолодание и сильный ветер ждут в Крыму в конце недели

05.02.19 14:59

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Экстренное предупреждение распространили в Крыму на четверг и пятницу из-за сильного ветра и похолодания, сообщила пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций региона (входит в структуру крымского правительства).

"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", после продолжительной теплой, сухой погоды 7 и 8 февраля в Крыму ожидается резкое изменение погодных условий: снег с дождем, гололедица, усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха понизится на 10°: ночью 0°... -5°, днем 0°... +5°", - говорится в информации ведомства.

Спасатели просят жителей полуострова держаться на улице подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, ЛЭП и не оставлять автомобили под крупными деревьями.