Число нелегальных перевозчиков в Москве снизилось на 95% - чиновники

05.02.19 15:11

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 февраля. Interfax-Russia.ru - В Москве в 2018 году арестовали более 2,4 тыс. автобусов и автомобилей перевозчиков-нарушителей, сообщили "Интерфаксу" во вторник в департаменте транспорта столицы.

"Столичный департамент транспорта и Ространснадзор подвели итоги совместной работы по повышению безопасности пассажиров городского транспорта за 2018 год. Так, число нелегальных маршрутов, а также нелегальных перевозчиков в Москве снизилось на 95%. Сотрудничество двух ведомств продолжается", - сообщили в департаменте.

По словам собеседника агентства, в 2018 году в отношении недобросовестных перевозчиков вынесено около 2,5 тыс. штрафов за несоблюдение требований законодательства, более 2,4 тыс. автобусов и автомобилей арестованы и перемещены на специализированные стоянки.

"Специалисты "Организатора перевозок" совместно с ЦМУГАДН (Центрального межрегионального управления государственного автодорожного надзора - ИФ), коллегами из ГИБДД ежедневно контролируют работу маршрутов наземного транспорта на транспортно-пересадочных узлах, выявляя нелегальных перевозчиков. Мы видим большие результаты этой работы - москвичи имеют безопасный комфортный наземный городской транспорт. Почти все перевозки осуществляют легальные транспортные компании, ведущие честный и прозрачный бизнес, а криминальные маршрутки ушли в прошлое", - цитирует пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.