Воронеж намерен привлечь кредиты на 1 млрд рублей

05.02.19 15:26

© РИА Новости. ЦОС ФСБ РФ

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Управление финансово-бюджетной политики администрации Воронежа объявило аукционы на привлечение двух возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 1 млрд рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Обе кредитные линии по 500 млн рублей планируется привлечь на 365 дней.

Начальная (максимальная) цена каждого контракта - 43,7 млн рублей.

Дата и время окончания срока подачи заявок - 20 февраля. Аукционы назначены на 25 февраля.

Согласно аукционной документации, средства привлекаются "на покрытие дефицита бюджета городского округа город Воронеж, а также для погашения долговых обязательств".

В свою очередь пресс-служба мэрии сообщает, что в настоящее время потребность у муниципалитета в привлечении кредитных средств отсутствует, и данная процедура не влечет повышения кредитной нагрузки на бюджет городского округа.

"Тем не менее, в связи с истечением срока выборки предыдущей возобновляемой кредитной линии принято решение обеспечить в 2019 году потенциальную возможность привлечения заемных средств в случае необходимости", - говорится в сообщении.

Согласно информации, опубликованной на сайте управления финансово-бюджетной политики Воронежа, госдолг муниципалитета на 1 января текущего года составил 6,6 млрд рублей.

Доходы бюджета Воронежа на 2019 год запланированы в сумме 17,543 млрд рублей, расходы - 17,866 млрд рублей. Прогнозируемый дефицит бюджета - 322,9 млн рублей, или 1,7% расходов.