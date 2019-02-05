Ленобласть закупает дополнительную снегоуборочную технику

05.02.19 15:35

© РИА Новости. Алексей Даничев

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко по обращению дорожного комитета согласовал выделение 100 млн рублей из резервного фонда правительства региона на приобретение дополнительной снегоуборочной техники, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"Комбинированные дорожные машины и автогрейдеры отправятся убирать снег во все муниципальные районы. По поручению главы региона, дорожники окажут помощь местным властям в расчистке улиц населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, с 4 по 5 февраля в Ленинградской области выпало от 3 до см снега. Региональные трассы чистило 457 спецмашин и 600 рабочих.

Кроме того, за минувшие сутки от снега и наледи было очищено 12 тыс. км проезжей части региональных трасс, 8 тыс. км обочин, сброшен 361 км снежных валов. На уборку в Выборгском и Всеволожском районах вышли большие роторные снегоочистители.