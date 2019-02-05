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05.02.19 15:44
В Смоленской области простились с погибшими в ДТП под Калугой
По его словам, погибших похоронили на разных кладбищах в соответствии с пожеланиями родственников. "Участие в траурных церемониях приняли большое количество местных жителей. Для желающих был организован транспорт", - сказал он.
Автобус, перевозивший из Смоленской области в Калугу детей на творческий конкурс, 3 февраля перевернулся на 128-м км трассы "Калуга-Вязьма". В результате ДТП погибли семь человек - три девочки семи и восьми лет и четыре женщины. За медпомощью обратились 38 человек, из них 27 детей и 11 взрослых.
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