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05.02.19 15:44

В Смоленской области простились с погибшими в ДТП под Калугой

© РИА Новости. СК РФ
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Похороны семерых погибших в аварии с участием автобуса под Калугой прошли во вторник в Ярцевском районе Смоленской области, сообщил "Интерфаксу" глава района Владимир Макаров.

По его словам, погибших похоронили на разных кладбищах в соответствии с пожеланиями родственников. "Участие в траурных церемониях приняли большое количество местных жителей. Для желающих был организован транспорт", - сказал он.

Автобус, перевозивший из Смоленской области в Калугу детей на творческий конкурс, 3 февраля перевернулся на 128-м км трассы "Калуга-Вязьма". В результате ДТП погибли семь человек - три девочки семи и восьми лет и четыре женщины. За медпомощью обратились 38 человек, из них 27 детей и 11 взрослых.

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