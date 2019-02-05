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Рыбинский "Вымпел" на базе в Севастополе будет достраивать корабли для силовиков

© РИА Новости. Олег Смыслов
5 февраля. Interfax-Russia.ru - АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область, входит в концерн "Калашников") разместит на площадке судоремонтного завода "Южный Севастополь" базу для достройки и сервиса кораблей, говорится в ответе концерна "Калашников" на запрос "Интерфакса".

"Судостроительный завод "Вымпел" получил в пользование производственные площади бывшего судоремонтного завода "Южный Севастополь" в целях создания южной достроечной и сервисной базы кораблей и катеров АО "ССЗ "Вымпел" и АО "Рыбинская верфь". Там будут достраиваться и проходить испытания те корабли и катера для силовых структур, которые впоследствии будут базироваться в Азово-Черноморском бассейне, а также проводиться профильные для данного предприятия судоремонтные работы", - говорится в нем.

Кроме того, по информации концерна, на этой площадке планируется достроить второе и третье морское пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М". Первая "Комета" находится сейчас там же на зимнем отстое на кильблоках и проходит дооборудование по итогам первого эксплуатационного сезона на основе пожеланий пассажиров и экипажа.

Как сообщалось 4 февраля, власти Севастополя одобрили предоставление рыбинскому судостроительному заводу "Вымпел" производственной площадки в аренду на 49 лет без проведения торгов.

Как уточнили "Интерфаксу" в департаменте по имущественным и земельным отношениям города, в аренду предоставляются 11 объектов, в частности, достроечные набережные, здания насосной станции и компрессорной, инженерно-бытовой корпус.

"Дорожная карта" по созданию в городе южной базы "Вымпела" была подписана губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и руководством верфи в марте 2018 год.

Генеральный директор "Вымпела" Олег Беляков тогда же отмечал, что верфь имеет в сервисе около 40 кораблей и очень нуждается в площадке на Черном море. На площадке "Вымпела" в Крыму планируется создать 100 рабочих мест и внедрить современные технологии судоремонта.

АО "Судостроительный завод "Вымпел" серийно производит боевые ракетные и патрульные катера нового поколения, скоростные поисково-спасательные, пожарные, гидрографические, рыболовные, буксирные и другие специализированные суда, обеспечивая гарантийное и сервисное обслуживание выпускаемой продукции, говорится на сайте предприятия.

С момента основания завода в 1930 году выпущено более 30 тыс. кораблей различных типов. За последние 40 лет более 1,8 тыс. катеров были поставлены в страны Европы, Азии, Африки и Южной Америки.

ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" осуществлял ремонт и модернизацию судов всех типов и классов. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем ООО является севастопольское ООО "Яната", контролируемое гражданином РФ Рахмутдином Дадаевым.

Правительство Севастополя в 2017 году разорвало через суды с ООО "Судоремонтный завод "Южный Севастополь" договор аренды целостного имущественного комплекса за неуплату арендной платы в размере около 32 млн рублей.

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