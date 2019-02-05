Охотники в Абхазии застрелили леопарда, выпущенного в дикую природу в 2016 году

05.02.19 16:15

© РИА Новости. Алексей Дружинин

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Леопард Килли, выпущенный в дикую природу в 2016 году на территории Кавказского заповедника, попал в браконьерскую ловушку в Абхазии и был затем застрелен местными охотниками, сообщила пресс-служба Фонда защиты дикой природы.

"Леопард попал в ловушку в конце января. К моменту его находки зажатая лапа почти отмерла, в попытках освободиться, хищник ее практически отгрыз, однако оставался живым. Местные жители приняли леопарда за мертвого, но при попытке высвободить его из капкана, раненный хищник попытался защититься. Охотники просто застрелили обездвиженного леопарда. Также, по предварительным данным, с него сняли шкуру, а останки бросили на месте", - говорится в сообщении.

Это произошло в Гулрыпшском районе Республики Абхазия, в 6 км от селения Ажара в урочище Мрампа.

Сравнив узоры пятен погибшего леопарда с имеющимися паспортами животных, выпущенных на территории российского Кавказа, эксперты ИПЭЭ РАН подтвердили, что это Килли.

В сообщении отмечается, что Кавказский заповедник сообщил о гибели леопарда министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрию Кобылкину.

Килли выпустили в дикую природу 15 июля 2016 г. на территории Кавказского заповедника. Вместе с ним выпустили еще одного самца по имени Ахун и самку Викторию.

В Красной книге РФ переднеазиатский леопард отнесен к категории "Находящиеся под угрозой исчезновения" со статусом - исчезающий с территории России вид. За незаконную добычу леопарда виновным грозит ответственность в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом в размере до 2 млн рублей.

В Абхазии добыча переднеазиатского леопарда попадает под 256 статью Уголовного кодекса Республики - незаконная охота.

На сегодняшний день в дикой природе российского Кавказа осталось четыре особи переднеазиатского леопарда, подготовленных в Центре восстановления леопарда Сочинского национального парка.