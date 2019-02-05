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05.02.19 16:49
Рязанскую чиновницу задержали за взятки при реализации квартир для детей-сирот
По данным следствия, в 2018 году чиновница в силу своего служебного положения способствовала продажам квартир в городе Кораблино на аукционах, организованных для закупки горадминистрацией квартир для детей-сирот.
"После заключения муниципальных контрактов и перечисления продавцам бюджетных средств за квартиры подозреваемая получала от них взятки", - говорится в сообщении.
Экс-чиновница подозревается в получении четырех взяток в крупном размере, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В ходе его расследования сотрудники СКР получили данные о том, что женщина пытается противодействовать объективному установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, в том числе воздействуя на свидетелей.
"Подозреваемая задержана в порядке ст.91 УПК РФ. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении ее под стражу", - отмечает пресс-служба.
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