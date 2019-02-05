Сцепили холода: сотни рейсов междугородних автобусов отменили в Сибири из-за морозов
  
Расследование ЧП: суворовцы в Ульяновске могли заразиться эхинококкозом от собаки
   
Вышли из ДРСМД: США дали России полгода, чтобы вернуться в рамки договора
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
05.02.19 17:01

Неизвестные продолжают "минировать" объекты в городах Поволжья

© РИА Новости. Александр Кондратюк
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях вновь поступают в города Приволжского федерального округа.

Так, в пресс-службе правительства Самарской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что во вторник в ряд социальных учреждения и административных зданий Самары поступили ложные сообщения о "минировании".

"Правоохранительные органы провели проверки. Информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что в районе 11:00-12:00 также по старой схеме поступили электронные письма с угрозой минирования четырех объектов в Самаре.

"На место выехали правоохранительные органы, сообщения о минировании не подтвердились. Эвакуация не проводилась", - отметил источник.

По информации очевидцев в социальных сетях, в Нижнем Новгороде эвакуированы сотрудники бизнес-центра, расположенного в доме 10А по улице Ульянова.

Пользователи сообщают, что "кто-то "заминировал" офисное здание", сопроводив пост фотографией, на которой видно, как у центра дежурят машины оперативных служб.

В ГУ МЧС по Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили информацию о выезде на объект, но за уточнениями переадресовали к полиции и УФСБ по региону. Агентство пока не располагает информацией от правоохранительных и силовых структур.

Согласно данным системы 2ГИС, в здании находятся редакции ряда областных печатных изданий, в том числе газет "Нижегородская правда", "Нижегородские новости", два турагентства - всего 35 организаций.

Ранее сообщалось, что информация о минировании зданий проверяется в Пермском крае.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края, в организациях и учреждениях Березников и Перми, куда поступали анонимные сообщения, взрывных устройств не обнаружено.

По данным информированного источника агентства, в Перми анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в восемь объектов, эвакуированы 219 человек.

Как сообщалось, сообщения о лжеминировании массово поступали в организации и учреждения ряда регионов Приволжского федерального округа 29 и 31 января.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.02.19 16:30
Назначена новая экспертиза по делу "Седьмой студии" Серебренникова
.
  05.02.19 15:11
Число нелегальных перевозчиков в Москве снизилось на 95% - чиновники
.
  05.02.19 15:03
Взрывные устройства не найдены в "заминированных" зданиях в Москве
.
  05.02.19 14:45
Столичные врачи вакцинировали 1600 рабочих из-за вспышки кори в хостеле
.
  05.02.19 12:56
Несколько школ Москвы эвакуированы из-за сообщений о минировании
.
  05.02.19 12:26
Склад построят в Домодедово за 1 млрд рублей
.
  05.02.19 10:26
В Москве начался суд над сотрудником "Аэрофлота", обвиняемым в даче взятки
.
  05.02.19 08:28
Температурный максимум зимы был повторен в Москве 4 февраля
.
  05.02.19 06:23
Экс-глава банка "Открытие" Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб
.
  04.02.19 15:47
Москва первой в РФ переходит на новые стандарты лечения рака - Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket