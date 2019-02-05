Неизвестные продолжают "минировать" объекты в городах Поволжья

05.02.19 17:01

© РИА Новости. Александр Кондратюк

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в зданиях вновь поступают в города Приволжского федерального округа.

Так, в пресс-службе правительства Самарской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что во вторник в ряд социальных учреждения и административных зданий Самары поступили ложные сообщения о "минировании".

"Правоохранительные органы провели проверки. Информация не подтвердилась", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что в районе 11:00-12:00 также по старой схеме поступили электронные письма с угрозой минирования четырех объектов в Самаре.

"На место выехали правоохранительные органы, сообщения о минировании не подтвердились. Эвакуация не проводилась", - отметил источник.

По информации очевидцев в социальных сетях, в Нижнем Новгороде эвакуированы сотрудники бизнес-центра, расположенного в доме 10А по улице Ульянова.

Пользователи сообщают, что "кто-то "заминировал" офисное здание", сопроводив пост фотографией, на которой видно, как у центра дежурят машины оперативных служб.

В ГУ МЧС по Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" подтвердили информацию о выезде на объект, но за уточнениями переадресовали к полиции и УФСБ по региону. Агентство пока не располагает информацией от правоохранительных и силовых структур.

Согласно данным системы 2ГИС, в здании находятся редакции ряда областных печатных изданий, в том числе газет "Нижегородская правда", "Нижегородские новости", два турагентства - всего 35 организаций.

Ранее сообщалось, что информация о минировании зданий проверяется в Пермском крае.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края, в организациях и учреждениях Березников и Перми, куда поступали анонимные сообщения, взрывных устройств не обнаружено.

По данным информированного источника агентства, в Перми анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах поступили в восемь объектов, эвакуированы 219 человек.

Как сообщалось, сообщения о лжеминировании массово поступали в организации и учреждения ряда регионов Приволжского федерального округа 29 и 31 января.