Переработчики зерна предупреждают о возможном росте цен на свои продукты

05.02.19 16:53

© РИА Новости. Андрей Иглов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Цены на зерно увеличиваются в России с начала года, это может привести к подорожанию продуктов его переработки, считает исполнительный директор торгового дома "Русский Хлеб" Сергей Рыбаков.

"От недели к неделе цены на зерно показывают стабильный рост на 3-4%. Это подразумевает нашу реакцию: мы этот рост должны транслировать нашим покупателям - торговым сетям, а они уже - конечным потребителям", - сказал С.Рыбаков "Интерфаксу".

Он связал рост цен на зерно с его дефицитом внутри страны, который поставил перед переработчиками вопрос с закупками товара.

"Мы сегодня не можем найти достойной партии зерна, чтобы удовлетворить работу всех наших мощностей, при этом стоимость зерна постоянно растет. Это должно учитываться в ценообразовании производимого продукта, чтобы поддерживать работу предприятия и формировать бюджет будущих закупок сырья. Ошибка при ценоформировании может привести к остановке производства", - добавил собеседник агентства.

С.Рыбаков заявил, что переработчики в этой ситуации видят два выхода: либо оперативный пересмотр цен на их продукты торговыми сетями, либо сокращение ритейлерами срока оплаты по поставляемым товарам с 40 дней на меньший срок. Последний вариант не остановит роста потребительских цен, однако динамика изменения стоимости будет менее интенсивной.

Торговый дом "Русский хлеб" входит в состав группы компаний "Грейн Холдинг".