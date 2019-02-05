Выходит на рынок: автомобили Aurus будут доступны для заказа у дилеров с 15 февраля
  
Сцепили холода: сотни рейсов междугородних автобусов отменили в Сибири из-за морозов
   
Расследование ЧП: суворовцы в Ульяновске могли заразиться эхинококкозом от собаки
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
05.02.19 17:07

"Рособоронэскпорт" в 2018 году выполнил планы по поставкам оружия за рубеж

© РИА Новости. Александр Мельников
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Планы по поставкам в 2018 году российского оружия за рубеж выполнены, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы выполнили план и свои обязательства. Сейчас мы подводим итоги, будем докладывать основному акционеру и ФСВТС России", - сказал А.Михеев журналистам во вторник.

Также Михеев рассказал, что вступил в силу контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Индии.

"Контракт подписан, вступил в силу", - сказал А.Михеев , отвечая на вопрос о поставках С-400 Индии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что недавние оружейные контракты с Индией были заключены в условиях внешнего противодействия.

"Несмотря на давление со стороны отдельных государств, подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и строительство фрегатов проекта 11356", - сказал С.Шойгу 13 декабря в Нью-Дели, выступая на 18 заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Система способна обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров. Производитель С-400 -Концерн ВКО "Алмаз Антей".

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.02.19 16:30
Назначена новая экспертиза по делу "Седьмой студии" Серебренникова
.
  05.02.19 15:11
Число нелегальных перевозчиков в Москве снизилось на 95% - чиновники
.
  05.02.19 15:03
Взрывные устройства не найдены в "заминированных" зданиях в Москве
.
  05.02.19 14:45
Столичные врачи вакцинировали 1600 рабочих из-за вспышки кори в хостеле
.
  05.02.19 12:56
Несколько школ Москвы эвакуированы из-за сообщений о минировании
.
  05.02.19 12:26
Склад построят в Домодедово за 1 млрд рублей
.
  05.02.19 10:26
В Москве начался суд над сотрудником "Аэрофлота", обвиняемым в даче взятки
.
  05.02.19 08:28
Температурный максимум зимы был повторен в Москве 4 февраля
.
  05.02.19 06:23
Экс-глава банка "Открытие" Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб
.
  04.02.19 15:47
Москва первой в РФ переходит на новые стандарты лечения рака - Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket