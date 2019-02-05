"Рособоронэскпорт" в 2018 году выполнил планы по поставкам оружия за рубеж

05.02.19 17:07

© РИА Новости. Александр Мельников

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Планы по поставкам в 2018 году российского оружия за рубеж выполнены, заявил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Мы выполнили план и свои обязательства. Сейчас мы подводим итоги, будем докладывать основному акционеру и ФСВТС России", - сказал А.Михеев журналистам во вторник.

Также Михеев рассказал, что вступил в силу контракт на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" Индии.

"Контракт подписан, вступил в силу", - сказал А.Михеев , отвечая на вопрос о поставках С-400 Индии.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявлял, что недавние оружейные контракты с Индией были заключены в условиях внешнего противодействия.

"Несмотря на давление со стороны отдельных государств, подписан большой пакет документов и знаковых контрактов на поставку зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" и строительство фрегатов проекта 11356", - сказал С.Шойгу 13 декабря в Нью-Дели, выступая на 18 заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для поражения всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, баллистические и крылатые ракеты, может применяться против наземных объектов. Система способна обнаруживать цели на дальности до 600 километров, поражать их на дальности 400 километров и на высоте до 30 километров. Производитель С-400 -Концерн ВКО "Алмаз Антей".