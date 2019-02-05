Суд Петербурга взыскал со сторонников Навального свыше 7 млн руб. за ущерб экологии

05.02.19 17:21

© РИА Новости. Андрей Старостин

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Фрунзенский районный суд Петербурга по иску городской прокуратуры обязал сторонников оппозиционера Алексея Навального выплатить 7,3 млн рублей ущерба, причиненного зелёным насаждениям во время общественной акции 5 мая 2018 года.

Как передал корреспондент "Интерфакса", решение во вторник вынесла судья Наталья Подольская.

"Взысканию подлежит сумма в размере 7,3 млн рублей. И 60 тыс. рублей госпошлина с ответчиков солидарно", - уточняет объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Штаб оппозиционера А.Навального в Петербурге в середине декабря 2018 года опубликовал в "Твиттере" материалы иска прокуратуры к активистам Денису Михайлову и Богдану Литвину с требованием возместить почти 11 млн рублей ущерба за повреждение городской собственности на митинге 5 мая 2018 года. В качестве третьего лица в процесс был привлечен городской комитет по благоустройству.

Д.Михайлов и Б.Литвин названы в заявлении организаторами несанкционированного митинга в Александровском саду 5 мая 2018 года с последующим шествием по Невскому проспекту, "выразившегося в порче и уничтожении зеленых насаждений в центральной части города".

В июне 2018 года Д.Михайлов был арестован на 25 суток за участие в той несогласованной протестной акции.

По официальным данным полиции, в несогласованной акции приняли участие около 2 тыс. человек. Порядка 200 из них были доставлены в отделы полиции. Впоследствии около 40 активистов были арестованы, десятки получили штрафы.