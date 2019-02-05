Вышли из ДРСМД: США дали России полгода, чтобы вернуться в рамки договора
  
Сцепили холода: сотни рейсов междугородних автобусов отменили в Сибири из-за морозов
   
Расследование ЧП: суворовцы в Ульяновске могли заразиться эхинококкозом от собаки
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
05.02.19 17:30

Комитет ГД одобрил создание в РФ единой системы идентификации сотовых абонентов

© РИА Новости. Виталий Белоусов
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о создании в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах сотовой связи, пользователями которой будут ЦБ, банки и другие организации и участие в которой будет обязательно для сотовых операторов.

"Законопроект направлен на то, чтобы финансовые институты могли с помощью специально созданной системы определять достоверность владельца номера телефона", - заявил, представляя законопроект, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ был внесен в Госдуму в июле 2018 года. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем финансового комитета Думы Анатолием Аксаковым, а также сенатором Николаем Журавлевым.

По замыслу авторов, в единую базу будет включаться как информация о физических лицах, так и о юридических лицах и ИП - владельцах сотовых номеров. Взаимодействие операторов связи с оператором системы будет происходить на основании двусторонних соглашений. При этом в статье 4 законопроекта указывается, что сотовые операторы будут обязаны присоединять собственные информационные системы к системе проверки сведений об абоненте.

Те, кто заключат договоры с оператором единой системы проверки сведений, смогут получать информацию об абонентском номере, фамилии, имени, отчестве, данные документа, удостоверяющего личность, а также другие, предоставленные физическим (юридическим) лицом пользователю системы сведениям, которые указаны в абонентском договоре. Пользователями системы могут быть ЦБ, банки, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры, некредитные финансовые организации и другие организации, которые определит правительство по согласованию с ЦБ. Согласие абонента - физического лица или юридического лица и ИП на передачу и получение информации с использованием системы проверки сведений об абоненте не требуется.

Оператор системы будет назначен правительством по согласованию с ЦБ.

"Надо сказать, что система, которая предлагается к использованию, она уже фактически оттестирована. Есть при министерстве связи ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи", который такую платформу практически создал и протестировал с рядом организаций, она довольно эффективно работает, поэтому вполне потом может быть привлечена правительством для того, чтобы использовать ее по территории нашей страны. В Крыму, кстати, тоже запускается тестирование, с "Крымтелекомом" мы договорились, поэтому они тоже будут готовы к тому, чтобы определять реальных владельцев соответствующих симок", - сказал А.Аксаков.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 7 февраля.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.02.19 16:30
Назначена новая экспертиза по делу "Седьмой студии" Серебренникова
.
  05.02.19 15:11
Число нелегальных перевозчиков в Москве снизилось на 95% - чиновники
.
  05.02.19 15:03
Взрывные устройства не найдены в "заминированных" зданиях в Москве
.
  05.02.19 14:45
Столичные врачи вакцинировали 1600 рабочих из-за вспышки кори в хостеле
.
  05.02.19 12:56
Несколько школ Москвы эвакуированы из-за сообщений о минировании
.
  05.02.19 12:26
Склад построят в Домодедово за 1 млрд рублей
.
  05.02.19 10:26
В Москве начался суд над сотрудником "Аэрофлота", обвиняемым в даче взятки
.
  05.02.19 08:28
Температурный максимум зимы был повторен в Москве 4 февраля
.
  05.02.19 06:23
Экс-глава банка "Открытие" Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд руб
.
  04.02.19 15:47
Москва первой в РФ переходит на новые стандарты лечения рака - Собянин


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket