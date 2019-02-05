Комитет ГД одобрил создание в РФ единой системы идентификации сотовых абонентов

05.02.19 17:30

© РИА Новости. Виталий Белоусов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал принять в первом чтении законопроект о создании в России единой информационной системы проверки сведений об абонентах сотовой связи, пользователями которой будут ЦБ, банки и другие организации и участие в которой будет обязательно для сотовых операторов.

"Законопроект направлен на то, чтобы финансовые институты могли с помощью специально созданной системы определять достоверность владельца номера телефона", - заявил, представляя законопроект, глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Документ был внесен в Госдуму в июле 2018 года. Авторы законопроекта - группа депутатов во главе с руководителем финансового комитета Думы Анатолием Аксаковым, а также сенатором Николаем Журавлевым.

По замыслу авторов, в единую базу будет включаться как информация о физических лицах, так и о юридических лицах и ИП - владельцах сотовых номеров. Взаимодействие операторов связи с оператором системы будет происходить на основании двусторонних соглашений. При этом в статье 4 законопроекта указывается, что сотовые операторы будут обязаны присоединять собственные информационные системы к системе проверки сведений об абоненте.

Те, кто заключат договоры с оператором единой системы проверки сведений, смогут получать информацию об абонентском номере, фамилии, имени, отчестве, данные документа, удостоверяющего личность, а также другие, предоставленные физическим (юридическим) лицом пользователю системы сведениям, которые указаны в абонентском договоре. Пользователями системы могут быть ЦБ, банки, операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфраструктуры, некредитные финансовые организации и другие организации, которые определит правительство по согласованию с ЦБ. Согласие абонента - физического лица или юридического лица и ИП на передачу и получение информации с использованием системы проверки сведений об абоненте не требуется.

Оператор системы будет назначен правительством по согласованию с ЦБ.

"Надо сказать, что система, которая предлагается к использованию, она уже фактически оттестирована. Есть при министерстве связи ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт связи", который такую платформу практически создал и протестировал с рядом организаций, она довольно эффективно работает, поэтому вполне потом может быть привлечена правительством для того, чтобы использовать ее по территории нашей страны. В Крыму, кстати, тоже запускается тестирование, с "Крымтелекомом" мы договорились, поэтому они тоже будут готовы к тому, чтобы определять реальных владельцев соответствующих симок", - сказал А.Аксаков.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на заседании Госдумы 7 февраля.