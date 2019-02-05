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05.02.19 17:37

Тульская область к 2024г намерена в 2,5 раза увеличить экспорт продукции АПК

© РИА Новости. Виталий Белоусов
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Тульская область к 2024 году планирует в 2,5 раза увеличить экспорт продукции предприятий агропромышленного комплекса, сообщил глава региона Алексей Дюмин в ходе совещания по развитию экспортного потенциала регионов ЦФО в сфере АПК, проводимого в Туле Минсельхозом РФ.

"По итогам 2018 года экспорт продукции АПК региона достиг $126 млн. Этот результат мы намерены улучшать. В 2024 году мы планируем увеличить экспорт в 2,5 раза - до $323 млн. Основу экспорта составляет именно готовая продукция. Это - растительное масло, напитки, продукты переработки зерна, кондитерские изделия, продукция мясопереработки", - сказал А.Дюмин.

По словам губернатора, агропромышленный комплекс области включает в себя порядка 1 тыс. сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств, более 160 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Общий портфель инвестиций в АПК Тульской области, по данным регионального Минсельхоза, составляет порядка 100 млрд рублей. Это проекты, направленные на развитие мясного скотоводства, свиноводства, производства и переработки овощей, переработки рапса и сои.

"В 2019 году мы приступаем к развитию промышленного овцеводства, планируем выращивать и перерабатывать лен, продукты его переработки востребованы не только в легкой промышленности, но и в сфере оборонного комплекса", - уточнил А.Дюмин.

Губернатор отметил, что помочь обеспечить результат должны доступные льготные кредиты для экспортно ориентированных проектов. Также важно усилить меры поддержки по линии Российского экспортного центра.

"Он (Российский экспортный центр - ИФ) должен стать настоящей опорой и партнером для ориентированных на экспорт сельхозпроизводителей. Более активно использовать инфраструктуру торгпредств страны за рубежом, ориентировать производителей на тесное взаимодействие с ними", - подчеркнул А.Дюмин.

Также, по словам тульского губернатора, необходимо повышать конкурентоспособность продукции российского АПК, в том числе, с учетом новых технологий, активно внедряя инструменты цифровой экономики, стимулировать обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования.

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