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05.02.19 17:50

Татарстан просит решить вопрос предоставления доступа региональных информсистем к федеральным

© РИА Новости. Максим Блинов
5 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил вице-премьера РФ Максима Акимова обеспечить доступ региональных информационных систем к федеральным для предоставления электронных услуг населению.

Р.Минниханов сообщил на коллегии министерства информатизации и связи Татарстана во вторник, что в республике площадка электронных госуслуг заработала раньше, чем на федеральном уровне.

"Она очень востребована и нормально работает. Но в последнее время у нас совершенно не получается работа с некоторыми информационными федеральными системами. Мы делаем одно дело. Почему региональная наша площадка не может получить информацию МВД, Пенсионного фонда, даже ЗАГС? Непонятно. Просили бы на Вашем уровне провести совещание (по этому вопросу - ИФ). Мы делаем одно дело. Я не думаю, что региональные информационные системы кому-то вредят, они (системы - ИФ) просто дополняют друг друга", - сказал Р.Минниханов, обращаясь к М.Акимову, в ходе заседания.

В то же время вице-премьер РФ на встрече со студентами университета "Иннополис" признал, что в государственных информационных ресурсах требуется наведение порядка.

"Я простой пример привожу. Алгоритмически лицензия на ношение огнестрельного оружия - это всего лишь совпадение записи правильно организованных и взаимодействующих между собой реестров. Это действия: "я хочу", "я разрешаю использовать хранящиеся мои данные в госресурсах, которые определяют, что я не страдаю отклонениями, физически здоров, не судим и все, что нужно", и если это совпадает, то собственно машина выдает (решение - ИФ). <. . . > Не то, что бумажные документы, там человеку делать нечего. Но это - административный процесс. Мы должны навести порядок в государственных информационных ресурсах и выстроить этот алгоритм, правильно его прописать. И сделать так, чтобы чиновники от этого процесса были, в общем, устранены", - сказал М.Акимов.

По его словам, это касается и обычных жизненных ситуаций.

"Я, может быть, пример привел из такой сферы чувствительной, но все, что касается общих повседневных потребностей человека, включая такие жизненные ситуации, как рождение ребенка или вступление в брак, заявки на социальное пособие - все это решаемо, это довольно просто. Безбумажный мир наступил, надо только правильно уметь в нем жить", - сказал М.Акимов.

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