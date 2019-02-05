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05.02.19 17:54
В Москве заочно арестован гражданин Сирии, обвиняемый в убийстве российского пилота Пешкова
"Судом в отношении Хатыба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана сроком на два месяца с момента их экстрадиции, либо с момента их задержания на территории России", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
М.Хатыбу заочно предъявлено обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса РФ - по ч.2 ст. 105 УК РФ (Умышленное убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности и находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды), по ст.30-ч.2 ст. 105 УК РФ ( покушение на убийство), ч.2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших, совершенное группой лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды) и по ч.2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).
Он объявлен в международный розыск.
М.Хатыб стал десятым фигурантом данного уголовного дела.
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