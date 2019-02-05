Переходную систему для аппарата ExoMars-2020 испытают в НПО имени Лавочкина

05.02.19 18:03

© РИА Новости. Алексей Филиппов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Переходная система, которая будет использоваться на ракете-носителе (РН) "Протон-М" для запуска аппарата миссии "ЭкзоМарс-2020", доставлена на примерочные испытания из Центра имени Хруничева в НПО имени Лавочкина, сообщает пресс-служба Центра.

"Из ГКНПЦ им М.В. Хруничева в НПО им. С.А.Лавочкина доставлена переходная система для проведения совместных ударных испытаний по программе "Экзомарс-2020", - сообщает пресс-служба Центра им.Хруничева.

Специалисты центра подготовили летную (штатную) переходную систему РН "Протон-М" и вспомогательное оборудование для проведения ударных испытаний с целью проверки совместимости переходной системы ракеты-носителя и системы разделения с системной моделью космического аппарата "ЭкзоМарс-2020".

Запуск планируется осуществить в 2020 году с помощью "Протона-М" и разгонного блока "Бриз-М".

ExoMars-2020 - международный проект, предусматривающий разработку российским ракетно-космическим предприятием НПО имени С. А. Лавочкина десантного модуля с посадочной платформой. Предприятия Европейского космического агентства работают над созданием перелетного модуля и марсохода.

Задача миссии - исследование поверхности и подповерхностного слоя в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических проб и обнаружение следов возможного существования жизни на Марсе.