Зараженную вирусом АЧС колбасу ввезли в Бурятию из Монголии

06.02.19 06:22

© РИА Новости. Антон Денисов

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия получило данные о том, что в ввезенной из Монголии в РФ через автомобильный пункт пропуска "Кяхта" партии колбасы был обнаружен геном африканской чумы свиней (АЧС), сообщает правительство Бурятии.

Продукция продавалась с 1 по 5 февраля в магазинах Улан-Удэ, а также Джидинском, Кабанском, Заиграевском, Селенгинском, Кяхтинском, Курумканском, Закаменском и Баргузинском районах республики. Колбасные изделия шести наименований сняты с продажи, а магазины при возврате товара "возмещают двойную стоимость покупателям".

"АЧС для людей опасности не несет, вместе с тем есть угроза заражения свиней и кабанов", - говорится в сообщении.

Также Россельхознадзор не исключает, что зараженная продукция может оставаться на прилавках отдельных магазинов, и поэтому просит жителей региона сообщать об этом в ведомство.

Кроме того, управление просит граждан "сжечь или вернуть в магазин остатки колбасы, ее упаковку вместе с другим содержимым мусорного пакета". Если зараженная колбаса была скормлена домашним животным, необходимо уведомить об этом ветеринарную службу.

Как сообщалось, впервые вспышка АЧС в Монголии была зафиксирована 9 января 2019 года. На 21 января в стране пало 289 животных, 55 свиней уничтожено.