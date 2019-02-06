Школы и детские сады закрывают на карантин в Хакасии

06.02.19 06:26

© РИА Новости. Алексей Владыкин

6 февраля. Interfax-Russia.ru- Превышения эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу наблюдается в населенных пунктах Хакасии, занятия в ряде школ и работа детских садов приостановлена, сообщает в среду пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

"Полностью приостановлен учебный процесс в 30 школах: во всех школах Черногорска, Саяногорска и Сорска. По одной школе в Ширинском, Орджоникидзевском, Усть-Абаканском и Бейском районах, частично - в 66 классах 17 школ", - говорится в релизе.

Также полностью приостановлена работа трех детских садов города Сорска, шести малокомплектных детских садов в аале Чарков, В.Биджа, селах Знаменка, Бородино, Б.Монок и Устинкино. Частично закрыто 43 группы в 24 детских садах.

Также сообщается, что недельный эпидпорог превышен в регионе более чем в два раза. Рост заболеваемости отмечается за счет детей в возрасте 0 - 2 лет - в 1,8 раза, 3- 6 лет - в 1,9 раза, 7 - 14 лет - в 3,4 раза.