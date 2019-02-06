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06.02.19 06:26
Школы и детские сады закрывают на карантин в Хакасии
"Полностью приостановлен учебный процесс в 30 школах: во всех школах Черногорска, Саяногорска и Сорска. По одной школе в Ширинском, Орджоникидзевском, Усть-Абаканском и Бейском районах, частично - в 66 классах 17 школ", - говорится в релизе.
Также полностью приостановлена работа трех детских садов города Сорска, шести малокомплектных детских садов в аале Чарков, В.Биджа, селах Знаменка, Бородино, Б.Монок и Устинкино. Частично закрыто 43 группы в 24 детских садах.
Также сообщается, что недельный эпидпорог превышен в регионе более чем в два раза. Рост заболеваемости отмечается за счет детей в возрасте 0 - 2 лет - в 1,8 раза, 3- 6 лет - в 1,9 раза, 7 - 14 лет - в 3,4 раза.
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