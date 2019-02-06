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06.02.19 07:13

Второй столб пепла за сутки выбросил вулкан Шивелуч на Камчатке

© РИА Новости. Евгений Нескромный
6 февраля. Interfax-Russia.ru - Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7 км над уровнем моря, сообщили в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

"Это событие на вулкане произошло в среду утром по местному времени. О высоте выброса можно судить по сейсмическим данным", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что выброс произошел, когда еще было темно, поэтому не известно, в какую сторону от Шивелуча протянулся пепловый шлейф.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю "Интерфаксу" сообщили, что пеплопадов в жилых районах не зарегистрировано.

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