Сход вагонов в Хабаровском крае не повлиял на расписание пассажирских поездов

06.02.19 07:21

© РИА Новости. Илья Питалев

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Сход 27 вагонов с углем на перегоне Дуссе-Алинь - Сулук в Хабаровском крае не повлиял на движение пассажирских поездов, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе Дальневосточной железной дороги.

"На движение пассажирских поездов происшествие в настоящее время не повлияло. Ближайший пассажирский поезд №364 сообщением Тында - Комсомольск-на-Амуре ожидается в 19:04 местного времени (12:04 МСК)", - сообщил представитель пресс-службы.

Утром в среду в Верхнебуреинском районе Хабаровского края на однопутном участке железной дороги произошел сход 27 вагонов с углем. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Причина происшествия выясняется.

Для ликвидации последствий схода на место происшествия следуют восстановительные поезда со станций Новый Ургал и Постышево.

Также к вылету готов вертолет Ми-8 со спасателями МЧС России по Хабаровскому краю.